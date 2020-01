Piden que Chile tramite permiso para ver el Silala

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Milton Barón, señaló que si la delegación chilena, que presuntamente estará encabezada por su canciller, Heraldo Muñoz, quiere ver el origen de las aguas del Silala, deberán pedir permiso al Estado boliviano. Las aguas surgen en Potosí, dentro del territorio nacional.



“Si los parlamentarios chilenos quieren enterarse de la verdad de las cosas respecto al Silala, tendrían que pedir permiso ciertamente a nuestro Estado para visitar y ver el origen de estas aguas, que precisamente emanan de manantiales bofedales", aseveró el legislador, de acuerdo a comunicación del Senado.



Desde Chile anunciaron una visita a la zona para el próximo 15 de julio, lo único que podrán verificar son las obras civiles que realizaron los ciudadanos del país trasandino, porque no podrán ingresar hasta los manantiales sin pedir el permiso correspondiente a Bolivia.



“No tiene ningún sentido (que lleguen a la frontera) porque lo único que van a verificar ellos es lo que la propia gente de Chile ha hecho, que es canalizar estas aguas, a través de obras, de canales que han construido ellos mismos, pero ese no es el tema fundamental acá, sino ver el origen de las aguas, y está claro, es cierto, evidente e irrefutable que su origen tiene que ver con la emanación de manantiales”, insistió.



Barón aseveró que la defensa de Bolivia en La Haya estará basada básicamente en demostrar que las aguas del Silala provienen de bofedales que están en territorio boliviano y no pertenecen a un río de cauce internacional, porque Chile pretende aprovecharse de un recurso natural de los bolivianos.