Dramática confesión de Clapton por enfermedad

Dicen que a veces no valoramos las cosas mínimas o habituales de la vida hasta que en algún momento las perdemos o nos vemos incapacitados para realizarlas. Y quizás eso esté sintiendo Eric Clapton por estos días. En una entrevista con la revista británica Classic Rock, el músico de 71 años reveló que sufre una enfermedad que no le permite hacer correctamente una de las cosas que más ama: tocar la guitarra.



“He tenido mucho dolor a lo largo del último año. Empezó como algo menor, en la espalda, y se transformó en lo que llaman neuropatía periférica”, contó Clapton, quien detalló que siente una especie de "descargas eléctricas" en sus piernas. “Es difícil tocar la guitarra así, y he tenido que aceptar el hecho de que no va a mejorar”, se sinceró.



Su situación es tan dramática que hasta trascendió que su nuevo disco, I still do, podría ser el último de su carrera. ¿Qué es una neuropatía periférica? Una insuficiencia de los nervios que produce dolor, pérdida de la sensibilidad e incapacidad para controlar los músculos.



De todas maneras, Clapton se muestra esperanzado. Sobre todo porque ya enfrentó situaciones extremas y logró salir adelante. “No sé cómo sobreviví, sobre todo en los setenta", afirmó, en alusión a sus pasadas adicciones al alcohol y las drogas. "Por alguna razón, fui sacado de la boca del infierno y se me dio otra oportunidad”, completó.