Bonos soberanos serán invertidos en 11 hospitales

El ministro de Economía, Luis Arce, explicó esta mañana que los bonos soberanos por $us 1.000 millones, colocados en mercados de capital internacionales, financiarán 11 hospitales de tercer y cuarto nivel.

Los bonos, que serán amortizables a un plazo promedio de 10 años, con un cupón de 4,5% anual, serán invertidos en 7 hospitales de tercer nivel y 4 de cuarto nivel en el marco del plan de Desarrollo Económico y Social 2016 y 2020.

“El Plan de Desarrollo ha establecido una inversión muy agresiva en temas de salud. Vamos a invertir $us 1.700 millones en hospitales de tercer y cuarto nivel que se han iniciado. Los más importantes son los 7 hospitales de tercer nivel por $us 419,1 millones y 4 de cuarto nivel con una inversión estimada de $us 580,2 millones”, manifestó la autoridad.

Según Arce, esta emisión mejora los resultados obtenidos en las últimas emisiones de soberanos como Ecuador (9,5%), Argentina (6,8%), Honduras (6,2%), Brasil (6%), República Dominicana (5,95%) y Paraguay (5%), con un cupón muy cercano al conseguido por países con calificación de riesgo “grado de inversión”, prueba de que los inversores perciben a Bolivia como un país con menor riesgo crediticio, creíble y confiable.