"Llamé al 110 y no me contestaron nunca"

El padre de uno de los sobrevivientes del atraco, Herland Rivero, contó a EL DEBER Radio que su hijo, un ejecutivo de ventas de la joyería Eurochronos, lo llamó a las 09:21 de la mañana para decirle que estaban asaltando y que llame a la Policía.

"Me llamó llorando, no podía hablar, me indicó que estaban asaltando y que llame a la Policía. Me comuniqué con el 110 pero lastimosamente no me contestaron nunca", relató el padre aliviado porque su hijo, universitario de 22 años, está bien.

"Me dirigí al lugar y cuando llegue ya estaba el cruce de balas", explicó y añadió que aunque no ha podido comunicarse más con su hijo, sabe que está bien de salud y en minutos más se encontrará con él.

El informe oficial dice que hay cuatro personas fallecidas, tres delincuentes y un policía, además de varios heridos.