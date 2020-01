Se reactiva el fuego en la serranía de Samaipata

Algunos focos de fuego se reactivaron hoy por la mañana en el cerro La Patria, en la zona de Campeche, municipio de Samaipata, por lo que los Bomberos en coordinación con el personal de la Gobernación, de la Alcaldía y pobladores del lugar han unido fuerzas para sofocarlos.



El domingo por la tarde, pobladores de Samaipata reportaron un incendio descontrolado en dicha serranía. Las llamas -que amenazaban con llegar al pueblo- lograron ser sofocadas al promediar la 01:00 de este lunes. No obstante, el fuego se reactivó horas después.



"El fuego en algunos puntos se reactivó en la mañana, pero el personal especializado en estas tareas está trabajando para que las llamas no se propaguen", apunto el subgobernador de la provincia Florida, Ariel Zeballos.



Aún no se han cuantificado los daños, algunos informes preliminares hablan de 10 hectáreas y otros de una cantidad mucho mayor.



EL DEBER está en el lugar del hecho y registró estas imágenes sobre el trabajo que se está haciendo para combatir las llamas,

Se desconocen las causas



Cinthia Asín, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, indicó que aún no se conocen las causas del incendio, pero dijo que afortunadamente no se tuvieron que lamentar pérdidas humanas. "Seguimos trabajando en el lugar porque aún quedan pequeños focos de fuego, que deben ser liquidados. Lo que está ardiendo no son pastizales sino árboles", manifestó.



Indicó que se espera que las lluvias pronosticadas para hoy y el miércoles puedan apagar todos los focos de queman que se registran en el departamento.



Según el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), ayer por ejemplo se reportaron 121 quemas y hoy, hasta las 10:00, 12 nuevos focos. "En todo septiembre hemos tenido 6.924 focos de quema y, pesar de que la ABT prohibió hacer quemas, siguen dándose", dijo Asín.



Intentar sofocar las llamas es una tarea titánica, ya que la brisa en la serranía tiende a propagar el fuego. Mira el video.,