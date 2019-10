Montaño denuncia que usan su imagen para apoyar el No

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, pidió ayer al excandidato a diputado por el PDC Julio Alvarado que retire su imagen de una supuesta campaña por el No a la reforma parcial de la Constitución, de lo contrario anunció un proceso penal.



“Le exijo al señor (Julio) Alvarado y a todos sus amiguitos que quiten inmediatamente mi imagen de esa campaña en las redes sociales, de sus banners y en todas partes, de lo contrario tomaré las medidas judiciales que tengo derecho a tomar", afirmó.



La diputada se declaró "indignada" porque Alvarado inició en la víspera una campaña denomina Un no con futuro, en la que utiliza imágenes de militantes del MAS.



Pausa en las calles

Grupos de activistas del MAS y opositores anunciaron, por separado, que a partir del domingo realizarán una pausa en las actividades proselitistas de cara a la consulta popular.



Los Azules del Oriente reiniciarán las campañas el 5 de enero, tal como lo anunció el jefe nacional de campaña del MAS, César Cocarico. Similar decisión asumió el frente opositor en Beni, Unidos Somos Bolivia, pues realizarán un compás de espera en la campaña por el No a la re-reelección, pero mantendrán conversaciones en núcleos familiares para explicar por qué rechazan la reforma constitucional