Impiden a las autoridades participar de la campaña

Las autoridades nacionales y locales están prohibidas de participar de “forma activa” en la campaña de los candidatos a las elecciones departamentales y municipales. Los postulantes a las gobernaciones, alcaldías, asambleas legislativas departamentales y concejos municipales están impedidos de participar en la entrega de obras y de gestión pública.



La determinación la estableció el Tribunal Supremo Electoral mediante una resolución, que impide, por ejemplo, que Evo Morales promocione a sus postulantes en eventos públicos, pero también pone un candado para que Rubén Costas y Percy Fernández sean parte de la gestión pública de las autoridades transitorias.



La vocal Dina Chuquimia explicó ayer que la resolución fue aprobada en sala plena y no solo se limita a la prohibición de candidatos a participar en actos de entrega de obras, sino que existe también el impedimento para que los postulantes utilicen los símbolos patrios en sus campañas.



“Los candidatos están prohibidos de entregar obras públicas. Pueden estar en el acto como individuos pasivos, pero no pueden ser parte activa de la entrega de obras y de actos de gestión pública”, dijo Chuquimia.



Evitar el beneficio

Al respecto, el vocal Ramiro Paredes dijo que esta prohibición tiene la intención de evitar que los candidatos se beneficien de los eventos públicos auspiciados por autoridades, ya sean nacionales o locales.



“En estos actos no se puede pedir el voto para un candidato. Sea quien sea la autoridad que pida el voto para su correligionario caería en una violación electoral”, afirmó Paredes.



Chuquimia acotó que los tribunales electorales departamentales serán los encargados de investigar si es que existió delito electoral en algún evento, aunque aclaró que previa denuncia.



El jefe de Estado participó el fin de semana en La Paz de actos públicos con los candidatos Felipa Huanca, a la Gobernación paceña, y Guillermo Mendoza, a la Alcaldía de la ciudad de La Paz.



Lo mismo sucede con Percy Fernández, que hace campaña con gendarmes municipales.



La vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, adelantó que los candidatos masistas acompañarán al presidente en los actos de entrega de obras.



“No se puede prohibir el derecho de participar en un acto, pero sabemos que no podemos aprovecharnos de los eventos”, afirmó la también diputada.



La diputada opositora Norma Piérola dijo que denunciará si es que advierte la presencia de candidatos en los actos