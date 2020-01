Asaltan a dos jóvenes que jugaban Pokémon Go

Fue un destello de luz lo que llamó la atención de los dos carabineros de turno que observaban anoche, pocos minutos antes de las 22:00, las cámaras en la 43ª Comisaría de Peñalolén, en Chile.



Lo que se veía en las imágenes luego era evidente: un grupo de nueve personas asaltando a dos jóvenes que jugaban Pokémon Go en una plaza de la comuna para quitarles sus celulares.



El grupo, que se desplazaba cerca de la avenida Sánchez Fontecilla con Los Presidentes, logró quitarle el teléfono usando un electroshock a uno de los dos jóvenes, Ignacio Vargas, que tiene 20 años, ya que el otro logró escapar, informó el diario La Tercera.



Sin embargo, Carabineros ya los tenía en la mira gracias a las cámaras, y en menos de cinco minutos después, siete de ellos fueron detenidos por carabineros de civil y efectivos del Plan Cuadrante luego de subirse a una micro del recorrido D07 del Transantiago.



El capitán Héctor Muñoz, de la 43ª Comisaría de Peñalolén, explicó a La Tercera que usualmente en su unidad están pendientes de las plazas, zonas que en la noche son más complejas y pueden prestarse para asaltos. “Gracias a las cámaras detectamos sujetos sospechosos, vimos destellos de luz y por eso mismo pedimos la presencia del Plan Cuadrante. Continuamos con el seguimiento, vimos a los sujetos subiéndose a la micro y allí los detuvimos”, relata.



Los siete jóvenes detenidos tienen edades entre los 12 y los 16 años y cuentan con antecedentes por delitos similares. Ellos pasarán esta tarde a control de detención. En cuanto al joven asaltado, quedó con diversas lesiones al ser agredido por el grupo, pero, de acuerdo al capitán Muñoz, no habría sufrido el ataque directo con el electroshock, sino que habría sido usado para intimidarlo.



El episodio es el último en una serie de situaciones que le han ocurrido a jugadores de Pokémon Go en los últimos días. Desde su lanzamiento en Chile hace dos semanas, se ha reportado, por ejemplo, el hallazgo de un cadáver en el río Mapocho mientras un grupo buscaba pokémones, o múltiples lesiones de un joven que cayó a una fosa en el centro de su ciudad por estar pendiente del celular.