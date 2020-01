DGAC podrá restringir vuelos en El Trompillo

El estado de la pista de aterrizaje del aeropuerto El Trompillo está bajo la mira, así lo ha dado a conocer esta mañana la Dirección General de Aeronáutica Civil, regional Santa Cruz (DGAC), que advirtió que podrá restringir las operaciones de aviones grandes en la terminal aérea, si no realizan un estudio técnico hasta marzo de 2017.



Carlos Chávez, director regional de la DGAC Santa Cruz, informó que técnicos han inspeccionado la pista y observaron que la faja de aterrizaje requiere un recapado asfáltico, a fin de cumplir las normas internacionales de seguridad.



“Se tiene que hacer un estudio técnico para evaluar el estado de la capa asfáltica de la pista de aterrizaje. Si Aasana no lo hace hasta marzo 2017 se tendría que poner limitaciones a las aeronaves mayores a los 5.700 kilogramos”, afirmó Chávez.



Reiteró que si Aasana no soluciona el estado de la pista de aterrizaje la DGAC recomendará la restricción de operaciones de aeronaves grandes y el aeropuerto solo serviría para avionetas.



En junio de 2014, El Trompillo estrenó un moderno sistema de iluminación que permitió vuelos y aterrizajes nocturnos, servicio que le permitió al aeropuerto incrustado en la mancha urbana de Santa Cruz recuperar su estatus de internacional, perdido en 1983, cuando inició operaciones Viru Viru.



De acuerdo con información de la terminal aérea cruceña, en El Trompillo se registran 300 operaciones aéreas diarias, militares y comerciales.