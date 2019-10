Zapatero visita a Evo y le expresa su respaldo

El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue condecorado este viernes con el Cóndor de los Andes, reconocimiento que fue impuesto por el presidente Evo Morales, a quien expresó su respaldo en la nueva gestión presidencial que inició en enero.



"Presidente Morales siempre he pensado que la gente más sencilla, más digna, es la más agradecida, hoy me has vuelto a dar una lección, esas lección que uno intenta explicar a sus hijos", dijo Rodríguez Zapatero tras recibir la condecoración.



El acto se realizó en Palacio de Gobierno en La Paz, unas horas antes el exmandatario recibió el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Mayor de San Andrés.



Zapatero dijo que "Bolivia está en marcha" hacia su desarrollo y que la comunidad internacional no debe perderle el paso, "es uno de los países que merece el apoyo de toda la comunidad internacional", remarcó.



Después del acto el canciller David Choquehuanca condujo cerca del mediodía al ex mandatario a instalaciones del Banco Central de Bolivia, donde se le agasajó con un almuerzo de bienvenida.



Doctor Honoris Causa para el ex mandatario



La Universidad Mayor de San Andrés otorgó el título Doctor Honoris Causa al exjefe de gobierno en horas de la mañana, en mérito a su destacada actividad en su gobierno.



"La UMSA entrega el título de Doctor Honoris Causa al ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por su labor plasmada en el impulso para la creación y la extensión de los derechos cívicos y sociales en su país, la consecución de la paz, la baja de la tasa de desempleo", señala un boletín de prensa de esa casa de estudios superiores.