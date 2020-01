Johnny Depp tiene una primera victoria legal contra sus administradores

¿Johnny Depp no es el responsable de su ruina? Al parecer el actor no tuvo que ver con su quiebra o por lo menos es lo que dice una juez de Los Ángeles estableció que los gastos extravagantes del intérprete no tienen relación alguna con la acusación de mala gestión de sus exgerentes financieros, a los que reclama más de $us 23. 000.000, por cosas como no pagar los impuestos a tiempo o quedarse con comisiones sin su permiso.

“Esto es importante porque apoya lo que hemos estado diciendo desde el principio, que estas calumnias contra Johnny no son una defensa de lo que TGM y los Mendel (Joel y Robert Mandel, gerentes encargados durante tres décadas de las finanzas de Depp) están siendo acusados en nuestra denuncia, son solo difamaciones”, dijo el abogado del actor a Fox News tras conocer la decisión de la magistrada de Los Ángeles.

Por su parte, el pasado febrero TMG interpuso una demanda contra Depp reclamándole una suma de unos $us 4.000.000 y establecieron en la denuncia que el actor “vivía una vida 'ultraextravagante' que a menudo le costaba unos dos millones de dólares mensuales mantener, algo que simplemente no se podía permitir”.

Para saber

Johnny Depp interpuso una demanda contra sus antiguos administradores acusándoles de gestionar mal su fortuna. Como respuesta, The Management Group (TMG) presentó una contrademanda por una cantidad millonaria que le adeudaba el actor y queriendo demostrar al juez que el intérprete era más que consciente de su alto nivel de vida, llegando a gastar en un solo mes dos millones de dólares, por lo que él mismo se llevó a la ruina.

Está previsto que las partes no se vuelvan a encontrar en un juzgado hasta enero de 2018.