Hoy realizan reconstrucción del accidente de Valeria

13/05/2015



Hoy, a las 22:00, el Ministerio Público tiene prevista la reconstrucción del accidente de tránsito ocurrido el 1 de abril en la avenida Cristo Redentor, en un cruce entre el segundo y tercer anillo, donde murió Valeria Brychcy Vázquez (16) y en el que otras tres personas resultaron heridas.



El acto investigativo se hará dos días después de que la jueza de la Niñez y Adolescencia, Marisol Ortiz, dejara en libertad con medidas sustitutivas al autor del trágico suceso, un adolescente, de 17 años, que estaba recluido en un centro para infractores.



La fiscal Francisca Rivero dijo estar en desacuerdo con la disposición de la magistrada porque cree que los riesgos procesales no se han desvirtuado y, por lo tanto, piensa apelar el fallo, pues requiere la presencia del imputado en la reconstrucción y en otros actos periciales.

Conforme a los datos policiales, el adolescente estaba en estado de ebriedad cuando estrelló su vehículo contra otro causando el deceso de Brychcy. Además, resultaron lesionadas de gravedad otras dos chicas, de 16 años, que iban en el motorizado del infractor. También resultó herido Carlos Hugo Justiniano Eklund, chofer de la camioneta involucrada en el choque.



“La jueza valoró de oficio cierta certificación de un supuesto educador. Para el Ministerio Público no había la documentación idónea para desvirtuar los riesgos de fuga y de obstaculización. Es necesaria la presencia del infractor en la presente investigación y corremos el riesgo de que no se haga presente en los actos investigativos”, sostuvo la fiscal.

La jueza Ortiz otorgó al muchacho arresto domiciliario, dispuso el arraigo y la presentación semanal ante su autoridad. Asimismo, tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas y acercarse a los testigos