Exembajador Alpiri dice que caso Fondo Indígena es político

El exembajador de Bolivia en Paraguay Rosendo Alpiri aseguró ayer que en el Ministerio de la Presidencia le informaron de que hubo una ‘orden de arriba’ para apresar a Melva Hurtado, Adolfo Chávez y a él por la presunta implicación en el millonario desfalco al Fondo Indígena.



Alpiri, que huyó a Chile por sentirse un perseguido político, dijo que en el caso del Fondo Indígena, más allá de una intervención, el hecho pasó a ser un tema ‘muy político y polémico’ en un momento en que en Bolivia se registraba una coyuntura en la que no tenía que ser afectada la imagen del presidente Evo Morales.



“Entonces mi nombre apareció (entre los implicados) y yo renuncié (a mi cargo de embajador), retorné a Bolivia para aclarar las cosas y demostrar mi inocencia, pero eso no fue posible por la situación que se vivía y eso ya me hizo retroceder”, reveló el indígena, en una entrevista con el programa radial Nunca es tarde.



Callar a la oposición

Además, según el exembajador, que ahora sobrevive en Chile como ayudante de albañil, las autoridades decidieron “agarrar a dirigentes” para callar a la oposición y luego "decir que el Gobierno es limpio e incorruptible porque ya se venía la campaña para la reelección del presidente".

El exembajador Alpiri señaló que tramita su asilo en el vecino país