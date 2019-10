Padres de 43 normalistas marchan a cuatro meses de su desaparición

Padres de los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron y fueron presuntamente masacrados en Guerrero (sur) encabezan este lunes una serie de marchas por la ciudad de México al cumplirse cuatro meses del crimen, para recordar al gobierno que no dejarán de luchar hasta encontrar a sus hijos.



"Ya son cuatro meses que no nos dicen (dónde están). Esta marcha es para que nos devuelvan a los chamacos (jóvenes). Esta marcha es una prueba de que muchos estados se van uniendo a la lucha", dijo en una de las marchas a la AFP Bernabé Adrajan, padre de Adán, uno de los desaparecidos.



La jornada de manifestaciones arrancó en la mañana con cuatro marchas simultáneas convocadas en distintos puntos de la capital, que tienen previsto confluir en la tarde en un gran mitin en la central plaza del Zócalo.



Las marchas, en las que están participando principalmente maestros de una corriente radical del sindicato nacional de la educación, ocurren en un clima de creciente desconfianza entre los padres hacia la investigación oficial de este brutal crimen, que escandalizó a México y la comunidad internacional.



En el sur de la capital, centenares de alumnos y maestros provenientes del convulso estado de Guerrero iniciaron la marcha portando una gran manta roja con las fotos de los 43 jóvenes. Al frente de la caminata van algunos padres alzando los retratos de sus hijos.



"Lo que queremos es que no se olvide. Que esto no se quede en impunidad", dijo a la AFP Mario Pérez, estudiante de cuarto año de la escuela rural de magisterio de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero), a la que pertenecían las víctimas.



Cerca de los manifestantes, algunos de los cuales portan palos y otros van encapuchados, se encuentran policías antimotines. La alcaldía informó que se desplegarán unos 3.500 agentes en las marchas.