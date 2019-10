Comienza el juicio contra Lionel Messi por fraude

El juicio contra el astro argentino Leo Messi y su padre por un millonario fraude fiscal empezó este martes en Barcelona sin la presencia del jugador, que se excusó por una lesión lumbar a una semana de su primer partido en la Copa América.



El futbolista del FC Barcelona y su padre Jorge Horacio no declararán hasta el jueves como acusados de defraudar 4,16 millones de euros (4,63 millones de dólares) al fisco español, procedentes de los derechos de imagen del futbolista entre 2007 y 2009.



El proceso se centró este martes en las cuestiones previas. La defensa alegó que se habían vulnerado los derechos fundamentales de sus clientes durante la investigación y denunció la fuerte presión del fisco sobre Messi, que recibió 21 inspecciones en dos años, pero sus argumentos fueron rechazados.



La sesión tuvo que ser aplazada al cabo de una hora de empezar por la incomparecencia de los testigos previstos: la madre del futbolista, que se acogió a su derecho a no declarar, y los representantes de las empresas de la presunta red defraudadora.



Se reanudará el miércoles por la mañana con interrogatorios a testigos y peritos antes de la declaración el jueves de los dos acusados, Lionel y Jorge Horacio Messi, ausentes este martes.



Sus abogados explicaron que la intención del futbolista era acudir al juicio pero no pudo debido al golpe en la espalda sufrido la semana pasada en su último amistoso con la selección argentina de preparación para la Copa América Centenario, que comienza el viernes.



La ausencia del astro argentino no evitó una fuerte expectación mediática: periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión de países tan lejanos como China, Catar y por supuesto Argentina, se agolpaban a la entrada del juzgado.



La acusación reclama para los dos una multa equivalente a la cantidad defraudada y 22 meses y medio de prisión. Al no tener antecedentes judiciales muy probablemente no tendrían que cumplir la pena de cárcel.



Después de ganar la Liga y la Copa del Rey en España con el Barça, el quíntuple ganador del Balón de Oro se enfrenta así ahora a este escándalo extradeportivo que lo persigue desde junio de 2013.



Después volverá a unirse a sus compañeros de selección para disputar la Copa América Centenario en Estados Unidos, donde la albiceleste jugará su primer partido el 7 de junio contra Chile.