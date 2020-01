Senador que inhabilitó candidatos a Defensor no habla quechua

El senador Milton Barón despertó una ola de críticas en las redes sociales al no saludar en quechua a la población, mientras era entrevistado en vivo por un programa televisivo que se emite en red nacional.



Lo paradójico del caso, es que Barón es presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y uno de los responsables de haber depurado la lista de candidatos a Defensor del Pueblo por no hablar un segundo idioma.



"Tengo un certificado del idioma quechua", dijo Barón a la consulta de la periodista de No Mentiras, de si podía emitir un saludo en ese idioma a lo que el senador respondió que él no estaba siendo objeto de evaluación en ese tema y que "cuando me corresponda presentar el requisito, lo haré".



Desafío a debatir en Quechua



La excandidata a la vicepresidencia, Tomasa Yarhui, desafió a un debate público en quechua al senador del MAS Miltón Barón, debido a la polémica que surgió por la inhabilitación de más de 90 postulantes a la Defensoría del Pueblo, la mayoría por no hablar un idioma nativo.



"Que sea en quechua", dijo la opositora en entrevista a radio La Plata de Sucre a tiempo de exigir al oficialista que explique cómo obtuvo el certificado que acredita que habla una segunda lengua, tras pasar un momento incómodo anoche en un programa de televisión.