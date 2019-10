San Matías amenaza con toma de válvulas de gas y bloqueos de caminos

La dirigenta vecinal de la población fronteriza San Matías, Jenny Coch, informó este lunes que no se descarta tomar las válvulas de gas e iniciar el bloqueo de caminos, debido a que tras ocho días de vigilia en demanda de la rebaja de tarifas de energía eléctrica no ha sido atendida.



"Estamos cumpliendo nuestro octavo día de vigilia y no hemos recibido ninguna respuesta favorable hasta ahora por parte de la empresa Guaracachi y vamos a radicalizar nuestra medidas porque queremos que nos escuchen y no nos vamos a ir sin ninguna solución y estamos analizando el bloqueo y la toma de válvulas", dijo.



Indicó que las medidas podrían efectuarse en las próximas horas y de manera sorpresiva, entretanto, la vigilia que sostiene más de una treintena de personas en puertas de las oficinas de la empresa eléctrica continúa.



Coch dijo que si bien, el sistema de electricidad que se lleva a San Matías es aislado y por ende más caro, la propuesta es que sea subvencionada por el Gobierno porque la tarifa que paga la población es la más cara del país.



El lunes en la mañana los manifestantes dejaron una carta dirigida al presidente Evo Morales en la Asamblea Legislativa Departamental en la que le solicitan una audiencia y niegan que su medida de presión tenga un interés político, según explicó el asambleísta de la provincia Sandoval, Alcides Villagómez.



En San Matías por cada kilovatio (kw) de consumo se paga 1,22 bolivianos; sin embargo, el promedio que se paga en el resto de las provincias del departamento no es mayor a los 0,75 centavos de boliviano.



Las autoridades de electricidad y de la empresa Guaracachi no se han pronunciado desde una reunión que sostuvieron a fines de diciembre en la que se habría establecido un acuerdo para rebajar las tarifas, hecho que no se consolidó hasta la fecha.