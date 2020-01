La estatal YPFB asegura que normalizará envío de gas natural a Argentina

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y luego el presidente Evo Morales salieron al paso para garantizar la regularización en los envíos de gas a Argentina desde este viernes 1 de julio.



Atribuyeron los recortes en los volúmenes exportados a los trabajos de mantenimiento en el campo Margarita.



A través de un boletín de prensa, YPFB señala que las entregas de gas natural a los mercados de exportación, Argentina y Brasil, durante los días 29 y 30 de junio, fueron ajustadas debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento en el campo Margarita en el departamento de Tarija.



"Los días 29 y 30 de junio de 2016, las entregas del energético a estos países vecinos fueron ajustadas debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento en el campo Margarita", señaló el presidente de YPFB, Guillermo Achá, quien sostuvo que a lo largo del mes el promedio de envío de gas hacia Argentina alcanzó a 19,3 MMm3/d.



Sin embargo, ANF pudo constatar que no sólo los días mencionados hubo una disminución sustancial en los envíos de gas. De acuerdo al parte operativo de YPFB, entre el 1 y 29 de junio, durante 14 días se registró un envío inferior a 17 MMm3/d y el promedio mensual fue de 16,4 Mmcd, cuando el contrato vigente de compraventa con el vecino país establece un mínimo de 19,9 MMm3/d y un máximo de 23 MMm/d.



Según Achá, la medida asumida sobre la nominación de gas natural de exportación por la estatal petrolera fue comunicada y coordinada oportunamente a los compradores del mercado externo. Dijo que durante la jornada se mantuvo una reunión con una comitiva Argentina, encabezada por el presidente de la empresa Enarsa, lo que muestra la estrecha relación comercial.



No obstante, el embajador de Argentina en Bolivia en comunicación con ANF dijo que pediría explicaciones sobre la situación actual del envío de gas y solicitará la normalización en los volúmenes de exportación.



El diplomático indicó que hay una "gran preocupación" en su país por los recortes en los envíos de gas, ya que los meses de mayor demanda son precisamente junio y julio por el crudo invierno en Argentina, lo que derivó en la restricción en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC).



El presidente Evo Morales en conferencia de prensa desde la residencia presidencial informó que la noche del miércoles sostuvo una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Energía Luis Arce y el personal de YPFB en el que se confirmó que el envío se restableceré.



"No tenemos tanta reserva de gas como la reserva de energía, nuestra tarea es avanzar en las reservas de gas", dijo Morales a tiempo de enfatizar en la necesidad de acelerar las inversiones para exploración y explotación de hidrocarburos.