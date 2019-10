La Unión Europea y la Celac se reúnen con diferencias y ausencias

La UE y la Celac se reúnen este 10 y 11 de junio en la cumbre en Bruselas con la ambición de acercar posiciones en temas de la agenda global y dar un nuevo impulso a sus relaciones comerciales, pese a las diferencias y las notables ausencias entre los latinoamericanos.



La lucha contra el cambio climático, los derechos humanos pero también los acuerdos comerciales firmados por 26 de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea, son algunos de los temas que abordará la cumbre de este miércoles y jueves.



Evo se reunirá con Hollande



El presidente Evo Morales viajó el domingo por la noche a Bélgica para cumplir una intensa agenda en la ciudad de Bruselas.



"El presidente junto al Canciller (David Choquehuanca) partió en vuelo largo de viaje al continente europeo, Bruselas, Bélgica a la Cumbre de la UE-Celac", informó el vicepresidente Álvaro García Linera, según ABI.



García indicó que al margen de participar en la II Cumbre UE-Celac, el jefe de Estado boliviano sostendrá reuniones bilaterales, por ejemplo, con el presidente de Francia, François Hollande, con quien "tenemos temas pendientes", mencionó.



Maduro, Castro y Kirchner no participan



La Unión Europea espera que asistan unos 40 de los 61 mandatarios de este bloque birregional de 1.100 millones de habitantes.



No obstante, este segundo encuentro entre las dos regiones después de la cita de enero de 2013 en Chile, se llevará sin algunos de sus protagonistas, como el cubano Raúl Castro, la argentina Cristina Kirchner y el venezolano Nicolás Maduro.



Castro, cuyo país está inmerso en un acelerado proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos que la UE quiere imitar, alegó "motivos de agenda".



Sin embargo, ni Kirchner, a quien sus socios del Mercosur acusan de frenar un acuerdo comercial con la UE, ni Maduro, criticado en Europa por la situación política en Venezuela, han explicado sus ausencias.



Otros líderes latinoamericanos llegarán a Bruselas debilitados, como la brasileña Dilma Rousseff y la chilena Michelle Bachelet, quienes enfrentan en sus respectivos países escándalos de corrupción y una caída histórica de su popularidad.



El mexicano Enrique Peña Nieto, cuyo partido salvó el domingo su mayoría en el parlamento en unos comicios marcados por la violencia, también enfrenta dificultades en su país.



Por su parte, el colombiano Juan Manuel Santos, esperaba llegar a la cumbre con un proceso de paz bien encaminado, pero el reinicio de los combates con las FARC ensombrecen las perspectivas de un acuerdo.



Grecia invitado sorpresa



Del lado europeo está confirmada la presencia del presidente francés François Hollande, y de los jefes de gobierno británico David Cameron, alemana Angela Merkel y español Mariano Rajoy.



El primer ministro griego de izquierda radical, Alexis Tsipras, cercano en lo político a varios gobiernos latinoamericanos, también asistirá.



Según el gobierno griego, Tsipras debería reunirse al margen de la cumbre con Hollande y Merkel para tratar de cerrar un acuerdo vital para resolver la crisis de la deuda de Atenas.



Grecia negocia con sus acreedores el desbloqueo del último tramo de 7.200 millones de euros del rescate que le concedieron sus socios desde 2010, y que estos condicionan a un draconiano programa de reformas.



Tsipras podría encontrar solidaridad en la Celac en su problema de deuda, que asciende al 180% del PIB griego. Dentro de la Celac, Argentina, en litigio con fondos especulativos por su deuda soberana no reestructurada, impulsó la inclusión de una referencia a los procesos de reestructuración de deuda en la declaración final, lo que la UE recibió fríamente y aún se encuentra en negociación.



Como en 2013, objetivos globales



Como en 2013 la UE busca "relanzar" sus relaciones con los países de la Celac. Quiere dialogar de "igual a igual" con los miembros de una región en la que las inversiones europeas equivalen a las inversiones directas del bloque en "China, Rusia, India y Sudáfrica juntos", casi 500.000 millones de euros.



Al "diálogo político" para "entendernos mejor", según una fuente europea, se agregan los "desafíos globales", como el cambio climático o las drogas.



La UE busca "acercar posiciones" de cara a la conferencia sobre el clima de París de diciembre, y pesar en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas que se celebrará en 2016, un tema en el que la "cooperación es fuerte".



"Este es un muy buen momento para el relanzamiento de las relaciones entre Europa y América Latina especialmente mediante el diálogo político", estimó en una entrevista con la AFP el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís.



Punto en el que coincidió su par colombiano, Juan Manuel Santos, quien aseguró, en otra entrevista con AFP, que "lo que se busca es un acercamiento entre Europa" y la región.



Solís destacó que "temas como la seguridad y el cambio climático (...) serán centrales".



Profundizar el comercio



Los temas comerciales no faltarán en la agenda de la cumbre. Chile y México, que ya firmaron acuerdos comerciales con la UE a principios de 2000, comenzaron los trabajos para "modernizarlos" con el objetivo de incorporar nuevos sectores en su ámbito de aplicación.



Ecuador firmó el año pasado un acuerdo comercial para incorporarse al Acuerdo Multipartes firmado entre la UE, Colombia y Perú. El proceso "está bien encaminado" y no se esperan anuncios.



En cuanto al Mercosur y la UE, que debían intercambiar ofertas el año pasado, fuentes europeas señalan que "estamos más cerca de entendernos sobre lo que es posible y lo que no lo es".



La UE sostiene que tiene mandato para negociar con los cuatro países del Mercosur que reanudaron las negociaciones en 2010. Del lado sudamericano, el Mercosur aseguró que continuaría en bloque. Pero las dudas planean aún sobre lo que sucederá porque Brasil y Uruguay se plantean la posibilidad de avanzar por separado.