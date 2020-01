Gobierno agradece acción de un funcionario chileno

"Cualquier manifestación de apoyo a nuestras demandas a nuestros reclamos siempre va a ser bienvenida", manifestó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, sobre el recurso contra autoridades regionales de Arica por el trato "arbitrario y discriminatorio" hacia transportistas bolivianos, presentado por un funcionario chileno.



Homero Andrés Henríquez Miranda, inspector judicial en Chile, presentó dicha acción que emplaza la "protección de derechos y garantías constitucionales" debido a las vulneraciones en la entrega y recojo de carga. Se sostiene que una iniciativa "propia" en la que el Gobierno nacional no tuvo nada que ver.



"Es una muestra que surge de manera espontánea, y personalmente no veo con malos ojos que un ciudadano chileno motivado por esa situación y que la ha constatado lleve adelante este tipo de iniciativas", agregó la autoridad sobre la queja del personero chileno.



El presidente de la Cámara de Senadores indicó además que "no se debe perder de vista que Bolivia haya recurrido a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar esos hechos contra los transportistas bolivianos", de acuerdo a ABI.



"Nosotros no vamos a callar por ningún motivo estos atropellos, estos intentos de avasallar los derechos de los bolivianos, por eso agradecemos y manifestamos nuestra simpatía por iniciativas de este tipo reiterando que todo caso es una cuestión espontanea personal que ha llevado adelante el ciudadano chileno", acotó.