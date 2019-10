Boliviano es golpeado y quemado en Argentina

Un ciudadano boliviano fue golpeado, atado y quemado por dos personas en Argentina. El hecho se registró esta madrugada, cerca de las 3.30 en la calle Código 889 del barrio Moure, según reporta "El Patagónico".



La víctima del hecho es un hombre de 23 años, de apellido Tuco Núñez, que vive solo en la casa y que logró extinguir el fuego de su cuerpo, se desató y se dirigió hasta la casa de unos familiares que viven cerca del lugar para pedir ayuda.



"Allí puso en conocimiento que le quisieron robar, y al ver que en las condiciones que afectaron gran parte de su cuerpo, principalmente su rostro y extremidades inferiores, dieron intervención a la policía", detalló Luis Bidera, jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia.



Asimismo, y descartando prácticamente que se haya tratado de un robo, Bidera sostuvo que durante la inspección ocular "no se observan que falten elementos. Si bien fueron dañados, no se constató faltante de algún elemento".



El joven se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Regional y aún no pudo brindar declaraciones ante la policía. Se dio intervención al fiscal de turno y la Brigada de Investigaciones. "Se espera que pueda dar declaraciones para confirmar si le robaron algo o si puede aportar datos de los agresores", dijo el comisario.