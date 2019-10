Norma chilena castiga ingreso al país de ropa y autos ilegales

Bolivia está confiada con la aplicación de la Ley 20780 que el Legislativo de Chile aprobó el año pasado y que, desde ahora, ambos países pretenden aplicar. El fin de la norma es frenar el contrabando con el control desde el foco de origen en los puertos marítimos del Pacífico.



Hace dos días, las aduanas de Chile y Bolivia se reunieron en Iquique para definir estrategias de control aduanero para lograr el objetivo, luego de varias quejas por la falta de normativas en Chile, que liberan el comercio y ponen en riesgo la producción nacional.



“Nos explicaron que la ley de Chile es clara. (La mercadería de ropa usada y autos indocumentados) se constituye en contrabando de exportación porque no pasan por las aduanas.



Si bien la Aduana de Chile no está prohibida (para comercializar estas mercancías), para nosotros sí. Debe pararse en Chile ese comercio y así no pasaría a Bolivia”, explicó la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya.



El filtro

La Ley 20780, que modifica el sistema de tributación chilena, aprobada el 22 de septiembre de 2014, dispone transformaciones a la Ley 30 sobre ordenanza de aduanas. Especifica que “en el caso de exportaciones bajo una modalidad de venta distinta a firme, el valor definitivo de la exportación deberá informarse al Servicio Nacional de Aduanas en la forma, plazos y condiciones que dicho servicio determine”.



Más adelante, establece que “incurre también en el delito de contrabando el que extraiga mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la Aduana”.



Otro tema que concierne a Bolivia es que la ley expresa que se castigará “a aquellos consignantes de mercancías que salen del país, que presenten documentos falsos, adulterados o parcializados”.



La interpretación que hace Ardaya y que acordó con su par del vecino país es que la mercadería de contrabando va a ser sujetos de incautación por ser considerado “delito de exportación”.



Finalmente, el control del contrabando se enfrentará con las normas que existen en Bolivia, control fronterizo e intercambio de información entre ambos países