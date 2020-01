Caravana llega a La Paz tras 35 días de vía crucis

Tras 35 días de caminata, la caravana de personas con discapacidad ingresó a la ciudad de La Paz. Exigen al Gobierno nacional un bono de 500 bolivianos mensuales y hablar directamente con el presidente Evo Morales.



David Cayo, presidente de la Confederación Nacional de las Personas con Discapacidad dijo a EL DEBER que "estamos muy emocionados, somos cientos y cientos, reivindicando nuestros derechos y por eso, morir antes que esclavos vivir".



Tras una pausa de 30 minutos, en el "Polifuncional" de la Ceja, comenzaron su descenso por la avenida Naciones Unidadas. El objetivo de los marchistas es ingresar a plaza Murillo, pese al fuerte resguardo policial.,

"No somos políticos y tampoco opositores. Yo no esperaba dirigir algo así, estaba tres años vegetal, no hablaba no movía mis manos, solo esperaba la muerte. Dios sabe porque estoy así y por eso mucho por mis compañeros".



El ministro de Economía, Luis Arce, reitero que no existe posibilidad de atender su demanda y los convocó a dialogar sin condiciones sobre proyectos productivos para ese sector.



"Que nos exilien, estamos dispuestos a irnos de nuestro país porque nosotros pedimos algo justo, solo 500 bolivianos para poder sobrevivir", agregó el dirigente.,

#ÚLTIMO Caravana de personas con discapacidad a poco del centro de La Paz. Reciben apoyo y solidaridad a su paso pic.twitter.com/NtYVPJCX92— EL DEBER (@diarioeldeber) 25 de abril de 2016 n

En el trayecto entre Senkata y la Ceja de El Alto, decenas de personas demostraron su solidaridad. Agua, juegos, alimentos, dinero y aplausos fueron entregados a los marxistas.



Dos incidentes marcaron el tramo final de su recorrido, un varón y una mujer se desmayaron al no poder avanzar más. Personal de Bomberos y la Policía Boliviana socorrieron a ambos, además de acompañar parte de su recorrido.