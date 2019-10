Prince Royce y J Balvin ‘la rompieron’ pero...

Una jovencita cuyo celular había desaparecido en el tumulto tenía al frente suyo a una sospechosa del supuesto robo. Cuando intentó buscar a un oficial de policía para denunciar el hecho un guardia de seguridad le informó de que no había efectivos policiales en el concierto que reunió a cerca de 17.000 personas.



“No puede ser que no haya policías en un lugar con tanta gente”, reclamó la afectada a EL DEBER.



Esto ocurrió el sábado, en el Tahuichi, en el San Juan Fire Fest. Y ese no fue el único ‘detalle’ que empañó una fiesta que pudo haber sido fantástica.



Un bache interminable de 45 minutos hizo que algunas personas abandonen el recinto antes de que Prince Royce suba al escenario. El bachatero de origen dominicano recién inició su espectáculo a las 1:00 de la madrugada del domingo.



Una desconsideración teniendo en cuenta que la mayoría del público estaba conformado por adolescentes.



La velada maratón musical empezó a las 21:30 con la presentación del cantante cruceño Gary Suárez que interpretó baladas pop. A las 22:00, el grupo Oxígeno tuvo una accidentada actuación por problemas con el sonido.



A las 22:30, el conjunto colombiano Piso 21 sorprendió a los presentes con su propuesta acústica de música urbana, ya que ejecutó covers de reguetón y éxitos pop con guitarra y bombo a tres voces.



La mejor

A las 23:00 apareció J Balvin sobre un monumental escenario interpretando Ay vamos. La euforia estaba a flor de piel. El colombiano hizo escuchar Sin compromiso, La venganza, Tranquila, 6 AM, Sola, Yo te lo dije y covers de Nicky Jam. También se animó a improvisar enviándole un saludo a Donald Trump