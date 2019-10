Evo dice que lo visten por cariño y voluntariamente

El presidente Evo Morales negó que instruyera a un integrante de su equipo de seguridad atarle los cordones y aseguró que muchas veces los uniformados que lo rodean por "cariño" y "voluntariamente" lo ayudan como asesores de imagen.



"Primera vez que me ha pasado eso, no se si estaba sonando mi celular o estaba hablando, estaba saludando y ya he visto amarrándome, yo no he podido levantar mi pie. Es un suboficial, yo no he dicho que me amarre, yo no he instruido", declaró el mandatario en conferencia de prensa.



El mandatario acusó que la oposición política en el país de pretender desgastar su imagen con la grabación y resaltó que junto con los policías y militares que antes lo custodian, construyó confianza al grado de considerarlos como una familia.



"Hay oficiales muy voluntariosos y muy atento. A veces decimos, acá todos toman o nadie toma, todos comen o nadie come, todos bailan o nadie baila; Ellos me dicen, algunos coroneles, que nunca un presidente los trató así", explicó la máxima autoridad nacional.



Morales detalló que a veces "estamos en acto, yo soy el último en prepararme para jugar, ellos ya estaban listos. Me pasan los calzados, me pasan el cintillo de capitán, no sé si eso es su misión, pero lo hacen".



Recordó que seis meses después de llegar a la presidencia, lavaba su ropa y mis calcetines, pero después le crearon dependencia. "Claro, esas cosas jamás van a comentar y que bueno sería que los excomandantes comenten la verdad de cómo se trabaja", concluyó.