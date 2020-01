La persona que lee libros vive más tiempo

Para mantener la salud, algunas medidas obvias son esenciales: no fumar, hacer ejercicio y tener una buena dieta, por ejemplo. Pero un nuevo estudio publicado en la revista Social Science and Medicine encontró una alternativa más inusual.De acuerdo a los investigadores, la persona que lee libros regularmente puede vivir mucho más tiempo.



En las pruebas que involucró a más de 3.000 personas, se dieron cuenta de que aquellos que le dedican más tiempo a la lectura, alrededor de 3 horas por semana, tienden a vivir, al menos, dos años más que los participantes que no suelen leer. El resultado parece tener relación primaria con la mejora cognitiva adquirida durante la lectura. Otros factores como la edad, sexo y nivel de educación, no representan cambios en la investigación.



Durante 12 años, se dividió a los participantes en tres grupos: los que nunca han leído nada, los que leen hasta 3,5 horas por semana o menos y los que leen durante más de 3,5 horas a la semana.

Incluso en el segundo grupo, la probabilidad de que los lectores ocasionales mueran en los años siguientes fue un 17% menor que entre los que no suelen leer.



"Mediante la lectura de libros, parece que hemos creado una ventaja de supervivencia mayor que entre los que no dedican tiempo a este tipo de actividad", señalaron los científicos. "La lectura implica procesos cognitivos que promueven la inteligencia emocional, la empatía y la percepción social, características que siempre han favorecido la longevidad y la supervivencia del ser humano."



El estudio también señala que, por alguna razón, revistas y periódicos no tenían los mismos avances cognitivos capaces de extender los años de vida del lector.