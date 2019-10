Esto es guerra se estrena el lunes, por PAT

A partir del lunes, a las 18:00, la ‘batalla de los sexos’ se trasladará a los estudios de la red PAT con el arranque del programa de competencias Esto es guerra. El espacio, cuyo formato fue adquirido del canal peruano América Televisión, será conducido por el actor cubano Orlando Fundichely y por una mujer cuyo nombre aún es un misterio.



Según Dica Rodríguez, jefa nacional de producción de PAT, el actor conocido como ‘Doctor Muerte’ (por su personaje en Al fondo hay sitio) será el encargado de presentar a su compañera de fórmula en el programa estreno. “Las expectativas son altas, no solo las mías, sino las del público y de toda la gente que está trabajando en la producción. Nunca me imaginé que iba a ser así”, manifestó Fundichely.



Esto es guerra enfrenta a dos equipos, uno compuesto por seis hombres y otro por seis mujeres, en pruebas de agilidad, fuerza y estrategia. En el transcurso de la temporada, los ‘guerreros’ competirán diariamente para ganar los premios semanales y asegurarse así un lugar en la final, donde batallarán por un premio en efectivo. En la nómina de participantes hay rostros conocidos y otros que pronto lo serán, a decir de la producción. El programa se realizará en un estudio de 900 m2 y tendrá público en vivo.



Para dar apoyo durante las primeras semanas al aire, llegaron productores, sonidistas y directores de cámara peruanos.



SORPRESAS



El domingo 15 de marzo el programa Super Sport 360 renovará su set. Palabra de mujer lo hará en las siguientes semanas, mientras que No Mentirás cambiará de imagen el próximo mes. Asimismo, Rodríguez aseguró que se vienen un par de novedades más que, al igual que el nombre de la conductora de Esto es guerra, permanecen bajo siete llaves