"Es mejor que Morales guarde el celular y no llame a la presidenta Bachelet"

A través de un twit, usted ha mandado "a la…" y luego aclaró que era a La Haya al presidente Evo Morales, ¿calculó que esto pudo entenderse que mandaba a otra parte, y no precisamente a La Haya?

Bueno, eso lo dejo a la interpretación de cada uno. Yo puse todos los insultos permanentes que nos ha dicho, nos ha tratado de ladrones, saqueadores, colonialistas, racistas, luego manda aquí a Choquehuanca a hacer un numerito impropio para un Canciller de un país vecino. Vino exclusivamente a provocar, a hacerse la víctima, a falsear la verdad, a mentir, y ahora el presidente Morales dice que va a llamar a la presidenta Bachelet, entonces no tiene nada que llamar a la Presidenta, si él tiene el tema en La Haya, que se vaya a La Haya pues. Veo muy difícil que la presidenta de Chile, después de todos los insultos groseros, gratuitos que ha inferido el presidente Morales a los chilenos y al país en su conjunto, vaya a hablar con él.



¿Pero no cree que los insultos y la tensión viene de ambos lados?, De hecho, los procesos en La Haya han desatado el peor momento de la historia en las relaciones entre ambos países, según el canciller Heraldo Muñoz.

Pienso que Evo Morales ha llevado las relaciones entre Chile y Bolivia prácticamente a un punto muerto, y por lo tanto lo peor de esto es que lo que él está logrando con sus insultos permanentes es enemistar a los pueblos. Y, los pueblos chileno y boliviano no estamos enemistados, pero hoy en día en nuestro país, el 97% de los chilenos está indignado con la forma que ha utilizado Evo Morales para tratar a Chile.



Hay temas pendientes entre Bolivia y Chile, el tema marítimo, el del Silala que fue planteado precisamente por Chile y posiblemente otros, ¿no le parece?

Temas pendientes no hay, lo que hay siempre entre todas las naciones son conversaciones de los temas regulares que hay que tratar. Pero temas pendientes en lo jurídico, en lo económico, puntuales no hay, lo que hay es un diálogo que debió haber, que Evo Morales lo interrumpió, llevándonos a la Corte de La Haya y de ahí para adelante no ha parado de insultarnos permanentemente y no sólo a Chile. Le recuerdo que a los presidentes de la alianza del Pacífico los trató de lacayos del imperialismo, es decir, a los mandatarios de México, de Colombia, de Perú y de Chile, ese es el lenguaje agresivo del señor Morales.

Por lo tanto, le digo una cosa, cuando Morales empieza diciéndole a uno hermano yo me preocupo enormemente, porque después de esa palabra vienen todo tipo de adjetivos calificativos, insultos y agresividad de su parte.



¿La discusión del Silala, si es manantial o un río, que Chile presentó ante La Haya, no confirma que hay temas pendientes?

No es un tema pendiente, es simplemente una aclaración que pide Chile en razón a que Bolivia nos señaló que le estamos robando el agua, entonces le pedimos a la Corte solamente que le aclare a Bolivia que estas aguas son compartidas y que nosotros tenemos todo el derecho legítimo a utilizar la parte que nos corresponde.



El tema marítimo tuvo varios compromisos de Chile en distintos momentos, con Pinochet…

Yo voy a ser claro y directo, el tema marítimo con soberanía no tiene ni va a tener solución. Repito, no tiene ni va a tener solución con soberanía.



¿Bajo ningún mecanismo?

Soberanía no va a tener nunca, facilitación, discusión es posible, pero soberanía no la va a tener.



Con relación al Tratado de 1904, la visita del canciller Choquehuanca ha demostrado que Chile no lo está cumpliendo, ¿no le parece?

Primero, no vino como canciller sino como un activista político que está en campaña presidencial, vino así, para hacer propaganda de prensa, con 30 periodistas, en una visita de provocación absoluta, enviado por el señor Morales. Como digo, temas pendientes con Bolivia no hay. Por lo tanto si el Presidente, luego de hacer toda esta provocación, piensa llamar a la presidenta Bachelet, es mejor que guarde su celular, y que no lo haga.



Porque la presidenta Bachelet no lo atenderá, ¿es así?

Yo espero como la inmensa mayoría de los chilenos, que la presidenta Bachelet no le reciba el llamado.



¿El río Lauca podría ser llevado a La Haya por Bolivia?

Así es, hace tiempo que lo estoy viendo, porque Morales y Choquehuanca lo han venido mencionando hace mucho tiempo, dijeron que habíamos hecho un dique, creo que van en esa dirección.



De hecho, la delegación boliviana llegó a ese dique. ¿Hay un dique, no es cierto?

Mire, yo no voy a entrar en ningún detalle, esperaré ver qué hace Bolivia, quiero señalarle que este tema también lo estamos estudiando nosotros hace muchos años, pero los anuncios no se hacen, las cosas se hacen.



¿Algún mensaje al pueblo boliviano?

Mi mensaje es que no se dejen engañar, porque cuando vi a los miembros de la delegación en la conferencia de prensa de ayer, que había una diferencia entre las autoridades y el pueblo que Chile, y que todo el pueblo de mi país los respalda, ellos les están mintiendo de forma grosera.