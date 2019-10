Garantizan atención en hospitales pese al paro

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, aseguró que en los tres días de paro que anuncia desde mañana la Federación de Trabajadores en Salud en todos los centros hospitalarios del departamento, en las salas de las consultas externas habrá atención, aunque no con total normalidad.



"Aunque los trabajadores no repartan fichas, no faciliten las historias medicas o no abran la caja, los médicos atenderán en la consulta externa con ayuda de las enfermeras", aseguró la autoridad y agregó que pedirá un informe al Ministerio de Trabajo para conocer si el paro anunciado por los trabajadores es legal o no.



Urenda anunció que no se dará marcha atrás en la reestructuración del departamento de Salud Ambiental, una de las demandas de los trabajadores de salud, pues los cambios implementados fue para acabar con hechos de corrupción. "Desde que implementamos los cambios, estamos recaudando el doble de recursos", destacó.



Asimismo, indicó que no fueron 2.000 los ítems que recibió Santa Cruz en los últimos 10 años como indicó la ministra de Salud, Ariana Campero, sino 1.000.