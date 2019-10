Gobierno acusa a Samuel de conspirar contra Evo

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, acusó al político opositor y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, de conspirar contra el presidente Evo Morales al no denunciar los supuestos dichos que escuchó sobre intentos de colgarlo como al expresidente Gualberto Villarroel, en declaracionesen 2012.



"Ayer en una entrevista, en la red Erbol el concejal electo (en el municipio alteño por UN) Edgar Calderón ha afirmado ser testigo de que Doria Medina había recibido ese tipo de declaraciones en contra del presidente Evo Morales, declaró Paco en rueda de prensa.



Agregó que el líder de Unidad Nacinal (UD) estaría incurriendo en varios delitos tras más de dos años sin efectuar la denuncia. "Es parte de la conspiración, es instigador de un posible asesinato o magnicidio, un intento de atentar contra altas autoridades del Estado, el presidente del Estado, que está previsto en nuestro Código Penal; es encubridor, es apologista del delito", afirmó la autoridad.



Recordó cómo el Gobierno de Villarroel tenía una visión modernista, ligada a los indígenas, pero que murió a manos de una turba que lo derrocó, asesinándolo y colgando su cadáver en la plaza Murillo, de La Paz.



"¿Por qué Doria Medina que conocía de estas manifestaciones conspiradoras en contra del presidente Evo Morales, presidente de todos los bolivianos, no lo ha denunciado ante las instancias competentes como el Ministerio Público?", cuestionó Paco.



El jefe de UN dijo que "escuchó decir que llegarían al punto de colgar a Evo Morales como a Gualberto Villarroel", en una declaración durante 9 de mayo de 2012, en el programa Que No Me Pierda de Red Uno.



