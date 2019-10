Técnicos piden puestos de trabajo en planta de urea

Nelson Pereira, representante del sindicato de trabajadores de la empresa Inesco CMI que fueron separados de los trabajos de la planta de urea y amoniaco que se construye en Bulo Bulo, denunció que la empresa recurre a profesionales de otros países y no les da la oportunidad a los bolivianos para ocupar esos puestos. Ante esa situación decidieron instalar una vigilia en la plaza 24 de Septiembre



“Ellos (Inesco) cuando se adjudican una obra siempre traen ecuatorianos o colombianos para sus proyectos, la autoridad regional de Villa Tunari confirma que le presentan contratos de trabajos no visados, pero no son retirados”, denunció Pereira.



Por otra parte, Fernando Quispe, secretario del sindicato de trabajadores advirtió que este grupo de técnicos separados están dispuestos a tomar medidas extremas si es que no son restituidos en sus fuentes de trabajo.



Al menos una veintena de técnicos de soldadura y montaje cumplen este miércoles su segundo día de protesta exigiendo a la empresa que les devuelvan sus fuentes de trabajo.