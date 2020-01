20 heridos en choque de trenes en Argentina

El choque de dos trenes, uno de pasajeros y otro de carga, en Buenos Aires dejó heridas a 20 personas. Los lesionados no presentan heridas de gravedad y son atendidos en 2 hospitales.



El accidente ocurrió alrededor de las 6:00, hora local, cerca de la estación de Rawson, localidad situada 180 kilómetros al oeste de Buenos Aires, Argentina, cuando una formación de pasajeros que se dirigía a la capital argentina chocó por detrás contra un tren de carga que estaba detenido en una de las vías, dijeron los bomberos a la prensa.



Víctor Aiola, alcalde del municipio de Chacabuco, donde se encuentra Rawson, dijo que "hay que investigar la causa del choque" y que los heridos "están fuera de peligro" aunque varios han sufrido politraumatismos.



El hecho se suma a otros accidentes ferroviarios ocurridos en Buenos Aires y localidades bonaerenses en los últimos años. El más grave se registró en 2011 en la estación Once de Buenos Aires y dejó 52 muertos y más de 700 heridos. Por ese accidente fueron condenados a varios años de cárcel dos exsecretarios argentinos de Transporte, ex directivos de la empresa concesionaria del ferrocarril y el conductor del tren.