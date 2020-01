Bolivia entre los finalistas del mundial de robótica

Susan Jhoseline Terán Cruz, Fabián Ignacio Malpartida Negrón, Alejandro Núñez Arroyo y Luis Ricardo Fernández Durán , estudiantes de los colegios Don Bosco y Santa Ana de Sucre, lograron hacer historia en EEUU al convertirse en el primer equipo boliviano en pasar a una ronda final en el 'FIRST Global Challenge', conocido también como el mundial de la robótica.

El evento se desarrolla en Washington, y tuvo una primera fase con la participación de 169 países que arrancó el pasado 14 de julio. Luego de varios días de competencia los bolivianos lograron clasificarse en el 'Top 70'.

Bolivia en el mundial de robótica

Said Pérez, tutor del equipo, en contacto con EL DEBER, explicó que durante la ronda clasificatoria de cuatro competiciones perdieron dos y ganaron otras dos, la última de ellas fue la "más emocionante" de todo el mundial.

"Bolivia jugó un papel importante para que los tres países aliados puedan conseguir la victoria", contó.

El equipo debe enfrentar ahora dos rondas más, primero se enfrentarán a Israel y Etiopía; y luego rivalizarán con Argentina y Rusia.

"A las 5 de la tarde (17:00) es el cierre de las olimpiadas y estamos todos concentrados y haciendo mejoras. Sin embargo, ya estar en el Top 70 es un logro ya que es la primera vez que Bolivia llega a ese lugar y siendo protagonista en todas las rondas", dijo.

La competencia robótica

La competencia consiste en que grupos de tres países deben simular un ambiente caótico de escasez de agua potable. Se envía a los robots a dos islas artificiales, conectadas por un puente, que se encuentran rodeadas por partículas de agua.

"Debajo del puente salen esferas azules que representan partículas puras de agua y esferas naranjas que representan partículas de agua contaminadas. Las dos alianzas deben competir para colocar la mayor cantidad de partículas naranjas en laboratorios de purificación sobre el puente y las esferas en contenedores en las islas", explica Peréz.

Luego, se simula un diluvio y los robots deben ser capaces de escapar del lugar y de esta manera conseguir más puntuación.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Global Challenge es una competencia internacional enfocada en el uso de la inspiración y la tecnología en la solución de problemas que aquejan a la humanidad. Este año el tema es el uso y conservación del agua.

Siga el evento en vivo: