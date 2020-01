Edith González tiene el cáncer bajo control

La actriz Edith González reveló a la revista ¡Hola! edición México que su cuerpo está respondiendo positivamente al tratamiento al que se está sometiendo para acabar con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2016, una enfermedad que aún no ha superado pero que tampoco le ha impedido continuar enfocada en múltiples proyectos.

“El cáncer está bajo control. Yo no soy una guerrera, soy una amante de la vida. Si yo hoy estoy viva después de lo que he vivido es porque los milagros existen", aseguró Edith en el número de junio de esa publicación.



Tras 10 meses de su diagnóstico, la actriz se convirtió en una imagen de la lucha contra este mal, e intenta transmitir esperanza.