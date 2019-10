Plantean profundizar la descentralización de la Alcaldía a los barrios

Como parte de su oferta electoral para los comicios subnacionales del 29 de marzo, la candidata a alcaldesa del Frente para la Victoria (FPV), Bella Carrillo, propone que la población pueda elegir los subalcaldes en los distritos municipales en el marco de un plan de descentralización de la Alcaldía cruceña.



“El subalcalde no puede ser puesto a dedo por el alcalde porque debe vivir en el barrio y conocer la zona, a sus vecinos, saber qué servicios tiene”, dijo Carrillo en una entrevista con EL DEBER.



La candidata explicó su plan de gobierno de 10 puntos que abarca áreas como la descentralización administrativa de la Alcaldía, educación, seguridad ciudadana y planificación urbana, entre otras.



Otras de sus principales propuestas son la creación de unidades descentralizadas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en los distritos y la implementación de una tarjeta de transporte universitario gratuita en base a un acuerdo con los transportistas.



“El municipio hará acuerdos con los transportistas para que los universitarios tengan este beneficio y a cambio se retribuirá mediante un seguro de salud o mantenimiento de sus micros”, planteó.



Consultada si es viable abrir unidades académicas en cada distrito, tomando en cuenta que ahora mismo no existen recursos para mantener unidades académicas en las provincias, Carrillo dijo que se puede dialogar y apuntó a que el problema es que la ubicación de la universidad favorece solo a un sector político y no a la población en general.



Carrillo es la única candidata mujer al municipio y dijo que lleva una vida común como la del ciudadano que usa micro para transportarse.



“Somos un frente nuevo, personas de lucha, no nacimos en cuna de oro y somos personas que andamos en micro y a pie”, manifestó.



La candidata bautizó su campaña como “el centavo contra el millón” y aseguró que los sectores de transportistas, ferreteros, gremiales y jubilados apoyan su candidatura.



Millonaria



Carrillo afirmó que posee un patrimonio de 230.000 dólares en activos, que están invertidos en tres casas en el centro de la ciudad y como parte de una herencia tiene terrenos en la zona de la Villa Primero de Mayor y el Plan Tres Mil, valuados en más de un millón de dólares que, según la candidata, debe recuperarlos porque fueron loteados.



Campaña



Carrillo indicó que en los próximos días harán el lanzamiento oficial de su campaña denominado “el centavo contra el millón”, porque no disponen de dinero para camisetas y banderas pero que tienen el apoyo de varios sectores de la población.



“Son varios sectores los que apoyan con casas de campaña, banderas y camisetas. Hay que saber arrancar la campaña y como frente político haremos una campaña que llegue al ciudadano”, dijo.



En los próximos días esperan inaugurar cerca de 20 casas de campaña y la casa principal está ubicada en la avenida Omar Chávez en inmediaciones de la Gobernación.