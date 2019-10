5 'charlas' que pueden arruinar tu relación

Hay temas que es importante discutirlos en pareja pero cuando uno de los dos insiste mucho, se torna molesto y puede dar fin con la armonía de la relación.



Te mostramos 5 charlas que debes intentar abordar de la mejor manera posible y sólo si es algo muy importante. Conoce cuáles son:



1. Su ex



Todos tenemos una historia y es probable que nos hayamos enamorado antes. Es mejor que dejes el pasado de tu novio, o novia, donde debe estar y no le des vueltas a lo que sucedió antes de vos. Hacer muchas preguntas o andar investigando por otros medios puede ser incómodo y hasta acabar con tu relación.



2. Que hable con otras personas



La mayoría de las mujeres tienden a analizar la forma en que su pareja o esposo se relaciona con otras chicas. Los mismo sucede con los hombres. Y todo empeora si la otra persona es atractiva, llegan los celos y las peleas. Debes comprender que hablar con otras personas no significa nada y que dudar de sus intenciones solo arruinará tu relación.



3. Que trabaje hasta tarde



Eso no necesariamente significa que está coqueteando con alguien de la oficina. De hecho, es algo bueno que tu pareja trabaje duro para mejorar su situación y crecer en su carrera. Cuestionar sus horarios demasiado o llamar por teléfono constantemente puede causarte problemas. No lo hagas.



4. El espacio personal



Después de los primeros meses de relación, donde todo el tiempo quieren estar juntos, cada uno empieza a extrañar su "propio espacio". Es normal que uno quiera tener momentos con uno mismo y debes respetar esa decisión. No es bueno ponerse ansioso y exigir que la otra persona esté contigo todo el tiempo, solo harás que quiera huir.



5. Dinero



A menos que estés casada y tengan algún gasto importante previsto, no es bueno estar hablando del dinero todo el tiempo. Algunas personas gastan más que otras y tienen diferentes prioridades. Si bien es bueno que tengan una mirada en común, deja el tema del dinero para las ocasiones realmente importantes. No dejes que se convierta en el motivo de disputas dentro de tu relación.