Unas 20 empresas absorben a otras para ampliar mercados

La concentración del mercado mundial se va quedando en pocas manos. Este año, de acuerdo a agencias y revistas especializadas en negocio, en Latinoamérica, Europa y EEUU se reportaron más de 20 fusiones y adquisiciones empresariales (en inglés conocido como M&A) en sectores como la industria, energía, agro, tecnologías, entre otros.



En 2015, según la Cepal, solo siete fusiones en Latinoamérica sumaron operaciones por 35.000 millones de dólares (cerca del total del PIB boliviano) y la mayoría se dio en el sector de las telecomunicaciones.

Repasemos algunas, M&A. Bayer, el fabricante alemán de medicamentos y químicos, con 116.000 empleados en el mundo, adquirió la firma estadounidense de semillas Monsanto por $us 66.000 millones y se perfila como la empresa más grande en estos sectores.



Pero sus competidores no quieren quedarse atrás. El gigante estatal químico Chemchina negocia la compra de la multinacional suiza de agroquímicos Syngenta por un monto de $us 43.000 millones, y a estas operaciones se suma la fusión entre Dow Chemical y Du Pont para conformar un conglomerado de $us 130 millones.



En junio de este año, el gigante chino de electrodomésticos Haier completó la compra de la división de electrodomésticos de General Electric por $us 5.400 millones, convirtiéndola en un competidor fuerte frente a Samsung, Sony y LG.



En el campo de las tecnologías, Verizon cerró la compra de Yahoo! por $us 4.830 millones y el grupo informático estadounidense Oracle cerró la compra de la firma pionera en servicios de nube NetSuite por $us 9.300 millones.



Ya en la región, América Móvil, Carlos Slim adquirió el 100% de las acciones de la firma de telecomunicaciones Olo de Perú y TVS Wireles. Además, Coca-Cola Femsa, el embotellador más grande de la empresa de bebidas, adquirió Spal Industria Brasileira de Bebidas y se convertirá en la líder del sector en el país vecino