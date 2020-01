Suspenden nominación de Ribera para dirigir el CCP

“Me siento estafado, me siento violado, me siento discriminado, me siento ninguneado”, escribía ayer Eduardo Ribera en su muro de Facebook, el mismo medio que, según él, fue determinante para que su nombramiento como director del Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz (CCP) quedara sin efecto.

El artista, que hasta hoy debe cumplir funciones como director del Museo de Arte Contemporáneo, institución a la que renunció para asumir el lunes la dirección del centro dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, afirma que se ha quedado desempleado por haber emitido una opinión en contra del partido de Gobierno.

Razones

Ribera señala como responsables de esta situación al presidente y a la vicepresidenta del consejo de la fundación, Cergio Prudencio y Susana Bejarano. “El miércoles, recibí un mensaje de Prudencio en el que me indicaba que mi posesión se suspendía por orden del BCB (las invitaciones para el acto del lunes ya se habían distribuido). Inicialmente me dijo que la razón era que faltaba cerrar algunos procesos pendientes. Sin embargo, hoy (jueves) me llama por teléfono para decirme que se debía a un comentario que publiqué en mi Facebook hace un año en el que comparaba el traspaso de la fundación al Ministerio de Culturas (operación que quedó sin efecto) con el escándalo del fondo indígena”, explicó.

“Mi contratación era parte de un proceso que duró varios meses, incluso me presentaron al personal con el que yo trabajaría, con todo y discurso de bienvenida. Pero está claro que esto es algo que viene de arriba, lo hacen porque no soy masista. Y me extraña porque yo he trabajado antes con masistas, pero siempre he aclarado que no pertenezco a ningún partido político, porque soy artista, pero tampoco soy como esos famosos activistas de las redes que solo se dedican a echar tierra y no hacen nada por aportar”, añadió Ribera.

Consultado al respecto, Cergio Prudencio señaló que no emitirá ningún comentario hasta el lunes 3 de abril, a las 11:00, fecha en la que ofrecerá una conferencia de prensa en el CCP, donde dará a conocer la versión de la fundación sobre este tema