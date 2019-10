Tercer día de bloqueo en la vía de La Paz a Yungas

Los cocaleros del norte de La Paz iniciaron el tercer día de bloqueo de la carretera que conecta a la ciudad sede de Gobierno con los Yungas, a la altura de Santa Bárbara. Unos 800 vehículos están imposibilitados de continuar tránsito debido al corte.



Los productores de la hoja de coca de exigen la ampliación de licencias para la venta de este producto, la construcción de una carretera hacia Sud Yungas y un programa de incentivos para la producción de derivados de sus cultivos y un la edificación de un hospital.



La tarde del viernes, el representante del Comité de Movilización de los cocaleros de los Yungas, Freddy Blanco, indicó a radio Fides que enviaron una carta a los ministros de Obras Públicas, Milton Claros, de Salud Ariana Campero y de Desarrollo Rural, César Cocarico para mantener una reunión el sábado 13 de febrero en la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en la zona de Villa Fátima.



El dirigente aclaró que si bien se llamó al diálogo no se suspenderán las medidas mientras se realicen las conversaciones. "Hablar con los ministros no es garantía de solución", señaló.



Sin salidas al norte paceño



El director departamental de Tránsito de La Paz, Ramiro Lafuente, informó que se mantienen restringidas las salidas hacia los Yungas, en la terminal de buses Minasa, debido al bloqueo de caminos de los productores de hoja de coca.



"La instrucción de evitar que de la terminal de buses o tranca de Urujara salgan vehículos al norte del departamento de La Paz, en especial, a Nor y Sud Yungas se mantiene inalterable porque los bloqueos siguen en los sectores de Yavicucho, Santa Bárbara y Unduavi", indicó.

