Maná defiende el acullico y pide mar para Bolivia

"¡A mí no me pegó la altura!", confesó Fher, vocalista de Maná, en una extensa conferencia de prensa. Los integrantes de la banda mexicana, que vuelve al país tras 19 años, defendieron el masticado de coca, abogaron para que Bolivia tenga una salida al mar y anticiparon que tras este tour se tomarán un año sabático.

"Desde la primera vez que vivimos (a La Paz), en 1993, nos pegó la altura, así que es justo y necesario masticar y tomar el té de coca", dijo Alex González, baterista de la afamada banda.

Relató que cuando llegaron al país la pasada vez visitaron el lago Titicaca, mientras que Fher recordó que Sergio (guitarrista) se compró un charango cuando recorrieron los mercados de La Paz.

En determinado momento, incluso pidieron a los periodistas sugerencias sobre música tradicional del territorio nacional, con la finalidad -según dijeron- de explorar nuevos ritmos.

Sobre la causa marítima, el vocalista señaló que durante el almuerzo conversaron sobre la problemática, llegando a la conclusión de que "es injusto que Bolivia no tenga acceso al mar".

"Por qué un país (Chile) no se hace más para abajo y el otro (Perú) un poco más para arriba, no mucho, aunque sea para tener una salida", resaltó Fher, aclarando que sus afirmaciones no buscan hacerse enemigo de Chile, al que calificó de gran país. Lo propio con Perú.

Los artistas reiteraron sus críticas al Gobierno de Donald Trump y abogaron por la unión de la región, en pos del desarrollo común.