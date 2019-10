Gobierno veta a privados cerrar como a Enatex

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó este miércoles que el Gabinete Ministerial aprobó dos decretos supremos, referidos a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).



Uno de los decretos (2822) ratifica la protección de la estabilidad laboral de los trabajadores y puntualiza que los conceptos del Decreto 2765, de cierre de Enatex, no serán aplicados bajo ninguna razón para la clausura de factorías o despido de trabajadores en el sector privado.



Esa norma también señala que los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley General del Trabajo no serán transferidos a otro sistema laboral.



El otro decreto (2823) hace referencia a la modificación de la norma 2765 y señala que se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Enatex a Servicio Nacional Textil (Senatex), una institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo.



La autoridad dijo que se definió que el Decreto Supremo 2765 (que cierra la empresa Enatex) no se aplicará bajo ninguna justificación para las empresas privadas. Así como la garantía de la estabilidad laboral en el país.



“También se ratificó la inclusión en la naturaleza jurídica de Enatex, de empresa pública nacional estratégica a institución pública descentralizada con duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera legal y técnica bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya denominación a partir de la fecha será Senatex”, informó Aguilar en una conferencia de prensa.



Aclaró que tras la publicación de los nuevos decretos supremos cesarán las operaciones empresariales de Enatex. “Debiendo procederse a la desvinculación de los trabajadores”, acotó.



En cuanto a las negociaciones con la COB, la autoridad dejó en claro que el Gobierno continuará presto al diálogo. Aguardan que la COB haga conocer por escrito las observaciones o los complementos a los puntos para volver a las mesas de diálogo.



