Revelan cómo Facebook te sugiere amigos

De la misma manera que la red social de Mark Zuckerberg es capaz de sugerir nuevos contactos a partir de amigos en común, colegas de trabajo, compañeros de estudios, etc, otra forma que también utiliza es a través de la ubicación de tu dispositivo móvil.



El sitio web Fusion recoge el caso de un padre que acudió a una reunión sobre suicidio adolescente y al día siguiente descubrió cómo Facebook le sugería hacerse amigo de otros padres presentes en aquel encuentro. Ninguno de ellos tenía nada en común, solamente el haber asistido con sus smartphones a un mismo lugar, señala un artículo publicado en el diario Clarín.



Al ser consultado por este hecho, un portavoz de Facebook confirmó que, efectivamente, la red social utiliza la ubicación de sus usuarios para sugerir nuevas amistades. Sin embargo, se asegura que los datos de localización son solamente uno de los factores que se utilizan para proponer una amistad, y que es necesario que haya algo más en común, por ejemplo formar parte de una misma red.



Lo cierto es que el uso de la ubicación puede resultar útil para conectar con personas que hayamos conocido en una reunión, una fiesta o cualquier otro lugar; no obstante, también tiene implicaciones negativas para aquellas personas que quieran salvaguardar su privacidad.



HAY FORMA PARA EVITARLO



Según añade el artículo de Clarín aquel usuario que quiera deshabilitar esta opción en los dispositivos con el sistema operativo Android hay que dirigirse a “Configuración” y una vez allí entrar en “Ubicación”. Una vez dentro hay que desmarcar la opción de servicios de ubicación.



No obstante, en los celulares y tablets de Apple hay ingresar en “Configuración”, después a “Privacidad”, y finalmente entrar en “Servicios de ubicación”, para acabar desmarcando la opción “Servicios de ubicación”.