La solución al problema de lógica famoso en la red

El cumpleaños de Cheryl es el 16 de julio.



¿Lo adivinaste?



¿Cómo se llega a esa conclusión?



Primero necesitamos saber que Albert sabe el mes del cumpleaños y Bernard el día.



Por la primera afirmación de Albert en el diálogo, sabemos que Albert está seguro de que Bernard no sabe cuándo es el cumpleaños.



Esto nos permite descartar por completo los meses de mayo o junio debido a lo siguiente: puesto que Bernard sabe el día y los únicos números que no se repiten en las fechas posibles son el 19 y el 18, si alguno de estos números fuera el cumpleaños Bernard ya tendría la respuesta.



Pero Albert dijo estar seguro de que Bernard no lo sabe.



Por otra parte, para que Albert esté seguro de que Bernard no sabe el cumpleaños, éste no puede ser ni en mayo ni en junio. En esos meses están los números que no se repiten en la lista de fechas posibles, 18 y 19.



La única forma en que Albert puede tener certeza de que Bernard no sabe la fecha del cumpleaños es que éste no sea ni en mayo ni en junio.



Con la afirmación primera de Albert, Bernard sabe ya que mayo y junio están descartados.



En el diálogo Bernard dice que ahora sabe la fecha del cumpleaños. Eso nos permite descartar una fecha que lleve el 14, porque el número aparece dos veces, en julio y en agosto, y por ello sólo con tener el número no podría hallar la respuesta.



Entonces Bernard, descartando opciones con lo que se sabe, comprende que las fechas posibles son julio 16, agosto 15 y agosto 17.



Albert dice en su última afirmación que si Bernard sabe, entonces él sabe. Albert debe saber que es en julio, porque si fuera en agosto no podría estar seguro, ya que podría ser el 15 o el 17.



Entonces la respuesta es julio 16.



¿Pudiste entender la lógica de la respuesta? Pues esto es solo una de las preguntas que utilizan en el país asiático para medir las capacidades de los jóvenes estudiantes.