Bolivia resta importancia a nueva estrategia chilena

El agente de Chile en La Haya, Felipe Bulnes inició hoy una serie de reuniones para elaborar la contra memoria, que debe ser presentada hasta el 25 de julio de 2016; mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, conversó con varios embajadores en Palacio de Gobierno.



"No se ha abordado el tema de lo que está haciendo Chile, nosotros nos reunimos con el presidente sobre lo que está haciendo Bolivia. El equipo está ratificado, pues vamos bien", manifestó el agente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, a su salida del encuentro con el mandatario.



Conoce más: Bolivia cree que Chile aún no asume derrota jurídica



Al mismo tiempo, Bulnes se encontró en París, Francia, junto a los coagentes Claudio Grossman y la Embajadora María Infante, con el equipo de abogados internacionales que los asesora en la defensa ante la demanda presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"Que Chile, su pueblo y sus autoridades evalúen lo que ellos hacen, nosotros tenemos una conducta frente a la Corte y frente a nuestro pueblo, somos responsables y no tenemos que estar preocupados por lo que Chile hace o dice", agregó el embajador boliviano.



Lee también: Veltzé pide cautela para el debate público de la causa



Veltzé descartó además la existencia de documentos secretos, tal y como lo informó un medio de comunicación nacional y que causó reacciones en Chile. "No sé a que se refiere. Lo que aclaré es que el país revisó todos los documentos. Yo no he dicho que existen", precisó.