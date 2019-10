Este gato ignora el regalo que le dio su dueño

Las ocurrencias de los animales no tienen limite, como muestra Philo, el gato al que no parece importarle cuánto su dueño se esforzó por facilitarle la vida.



El amo de ‘Philo’ quiso ayudar a su mascota a entrar y salir de la casa con facilidad por lo que instaló una pequeña entrada para él en la puerta trasera.



"Ayer me pasé una hora y media instalando una nueva puerta para mi gato Philo y pueda entrar y salir cuando le plazca”, escribió su dueño en un canal de YouTube.



Grande fue la sorpresa cuando Philo simplemente ignoró su nueva puerta e ingresó a la casa con la misma vieja técnica que utilizaba, extender la pata hasta el picaporte y empujar la puerta.



Las imágenes captadas por su amo fueron compartidas en YouTube y ya tienen más de un millón de reproducciones.