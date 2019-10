Renuncia fiscal de Cochabamba en medio de denuncias de corrupción

Freddy Torrico renunció este jueves al cargo de fiscal departamental de Cochabamba, y su dimisión fue aceptada de inmediato, informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero desde la capital del valle.



Guerrero asistió en Cochabamba a un acto en el que se posesionó a 17 nuevos funcionarios del Ministerio Público y anunció "ajustes" a la estructura de la Fiscalía Departamental, aquejada por denuncias de corrupción.



El exfiscal aseguró que estas denuncias no tienen que ver con su salida del cargo, y que su renuncia es una decisión de "orden estrictamente personal y familiar", según cita un boletín de la Fiscalía General.



Guerrero, agradeció las tareas cumplidas por Torrico y aseveró que hay "etapas y ciclos" que deben cumplirse.



Nueva estructura



Por su parte, Ramiro Guerrero aseguró que de los 17 nuevos funcionarios, seis son fiscales, nueve asistentes legales y dos auxiliares, y fueron seleccionados en un proceso transparente.



"No tenemos nada que ocultar porque en el Ministerio Público no se venden cargos y no se entra con avales ni favoritismos”, señaló Guerrero.