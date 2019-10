Plantean nombrar edil interino en Portachuelo para habilitar cuentas

Tras el bloqueo de la ruta a Cochabamba por pobladores de Portachuelo que exigen que se habiliten las cuentas de la Alcaldía, el director regional de Autonomías, Pablo Deheza, recomendó a los concejales de ese municipio nombrar un alcalde interino hasta queJuan Carlos Borja resuelva su situación legal.



"Se pidió a los concejales que encuentren la manera de nombrar un alcalde interino, mientras Juan Carlos Borja resuelve su situación”, planteó Deheza en una entrevista en Unitel.



Deheza indicó que pidieron congelar las cuentas de ese municipio a fin de defender el patrimonio del Estado. "No podemos habilitar las cuentas. Tenemos experiencias de otros alcaldes, que incluso haciéndose habilitar desde la cárcel, han desfalcado más de un millón de dólares”, argumentó.

?El alcalde de Portachuelo, Juan Carlos Borja, dijo que el Ministerio de Autonomías no tiene atribuciones para congelar cuentas y que no dejará el cargo. “No me pienso alejar, cuando esté la sentencia ejecutoriada, lo que ellos quieran. Vamos a demandar a todas la personas que estén atentando contra la vida de las personas de este pueblo”, adelantó.



Los trabajadores del hospital de Portachuelo están en paro , las escuelas están sin energía eléctrica y la empresa de aseo urbano no está operando por falta de pagos. El matadero también está en riesgo de parar su actividad porque cortaron el suministro de energía eléctrica.



Juan Jimenes, ejecutivo del Sindicato de Transporte 16 de Noviembre, manifestó que la situación de su municipio es grave y amenazó con bloquear nuevamente la ruta al norte si no habilitan las cuentas.



"Vamos a encabezar las movilizaciones, no descartamos que mañana el Puente de la Amistad esté bloqueado", amenazó.



Acusaciones contra Borja



Borja tiene denuncias en su contra por la supuesta utilización de una libreta de servicio militar falsa y por uso de influencias.



Cuentas congeladas



La delicada situación por la que atraviesa Portachuelo data desde hace tres meses, cuando el anterior alcalde Jimmy Carlos Hurtado denunció que Borja no contaba con los requisitos para asumir el cargo y pidió congelar las cuentas de ese municipio.