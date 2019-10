La foto que te dice si tienes riesgo de psicosis

Observa detenidamente la imagen que encabeza esta nota (si deseas ampliarla haz clic aquí) y responde rápidamente: ¿ves al bebé que está en la foto?, si la respuesta es positiva, tu imaginación es mucho más activa que el promedio y puede que exista un riesgo de sufrir alucinaciones e incluso psicosis, según determina un estudio científico.



Una investigación, realizada por las Universidades Cardiff y Cambridge en Inglaterra, reunió 34 voluntarios a los que se les mostró esta imagen, de ellos 18 tenían un historial de brotes psicóticos, mientras que el resto no tenía reporte de padecimientos mentales.



En el primer grupo, aquellos que si sufrían de algún grado de psicosis, lograron reconocer al bebé en la imagen de inmediato, mientras que los miembros del segundo grupo no lograron distinguirlo.



Los investigadores determinaron que aquellas personas que tienen ciertas características mentales tienen más posibilidades de convertir elementos abstractos en hechos reales, lo que podría provocar alucinaciones.



Puedes leer: El misterioso vestido cuyo color divide al mundo



El estudio advierte que el reconocimiento inmediato del pequeño no es síntoma definitivo de psicosis y que debe ser un amplio estudio el que determine si es que existen algún trastorno mental.



Paul Fletcher, uno de los científicos que realizó el estudio, explica que aquellos que tienen una mente con una percepción ágil tiene más facilidad de reconocer el mundo, pero también puede significar que reconocen objetos inexistentes, es decir sufrir alucinaciones.



"En los últimos años hemos descubierto que estas alteraciones de la percepción no son exclusivas de personas con enfermedades mentales. Son relativamente comunes entre toda la población", agrega Fletcher, citado por el diario ABC de Madrid.



Te puede interesar: Debate, ¿El gato sube o baja las gradas?



Si sigues viendo la imagen pero aún no logras distinguir al bebe, aquí puedes ver la fotografía original (a la izquierda) que se usó para realizar este experimento.

,