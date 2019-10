Videojuegos de los 80, en un regreso de película

Pac-Man, Donkey Kong y otros clásicos de los primeros videojuegos regresan para conquistar el mundo en "Pixels", una comedia de acción que tira de la nostalgia de los ochenta para llevar al cine a varias generaciones.



Lo hacen de la mano de todo un experto en la materia, el director Chris Columbus, responsable como guionista de algunas de las aventuras más recordadas de esa década.



Finalmente, Columbus -que ha dirigido grandes éxitos como "Home Alone", "Mrs. Doubtfire" o partes de la saga Harry Potter- dio con el guión de "Pixels" y no lo dudó ni un minuto más.



"Pensé: puedo hacer esto, está en mi ADN. Puedo crear una película que te haga sentir como si estuvieses en un cine en 1985 con efectos visuales de 2015", recuerda.



Y ese es precisamente el resultado: una cinta con aires ochenteros y muchas referencias al pasado, inspirada en los clásicos de Amblin (la productora de Steven Spielberg responsable de "E.T." y de "Back to the Future", entre otras), pero apoyada en las últimas tecnologías y ambientada en el presente.



Todo está reunido bajo una premisa algo disparatada, en la que la NASA envía al espacio una sonda en 1982 con muestras de la cultura humana, videojuegos incluidos, para contactar con extraterrestres, que la toman como una declaración de guerra y preparan durante años un ejército inspirado en los personajes de las consolas de 8 bits para contraatacar.



Finalmente la invasión sobre la tierra se desencadena en nuestros días y a ella deben responder un grupo de antiguos niños prodigio de las salas recreativas, hoy adultos, liderados por Adam Sandler.



El cómico estadounidense recuerda con cariño su adolescencia en aquella época. "Lo pasábamos bien en las salas de juegos. Podías estar con tus amigos, ver a chicas guapas jugar, que era una manera de estar cerca de ellas...", explicó a Efe.



"Además, estaba pasando en aquel momento, los videojuegos acababan de empezar, eran algo totalmente nuevo. Tus padres no sabían mucho de ello y tu sí, y eso era excitante como niño", añadió.



Junto a Sandler, Josh Gad y Peter Dinklage -el Tyrion Lannister de "Game of Thrones"- forman el peculiar equipo encargado de salvar el mundo, mientras que Kevin James, que interpreta al presidente de EE.UU., y Michelle Monaghan completan el reparto.



¿Por qué han vuelto los ochenta a estar de moda?

Según Gad, el más joven del grupo, porque hoy el mundo es demasiado cínico y en aquel entonces había un "aire de inocencia, de optimismo".



"Creo que la gente echa eso de menos. Es una nostalgia que la gente añora", opina el actor, que asegura que muchas de las películas que le definen son precisamente aquellas a las que rinde tributo "Pixels" y con las que gente como Columbus triunfó hace tres décadas.



"Esta es una película que parece de aquella época, no un remake...", añade Dinklage.



Para Monaghan, eso se debe en gran parte a que se trata de "acción real para familias", en contraste con la animación que ha dominado ese mercado familiar en los últimos años.



¿Pero entonces es una película para los niños de hoy o para los padres que les van a llevar al cine? "Es muy universal. Para los que lo conocieron y crecieron con la nostalgia de las salas de juegos y ese recuerdo, será fantástico, pero también si no sabes nada de ello", considera James.



"Es interesante, porque viví los ochenta, trabajé en los ochenta y creo que, particularmente con los juegos, veo a los niños responder a Pac-Man y Donkey Kong. Quieren que sus padres les lleven a ver la película", defiende por su parte Columbus.