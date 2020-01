Preparando el Carnaval

Sorpresivamente, Macacha, mi corresponsal en el palacio real de la plaza Murillo, me preguntó si yo aceptaría ser padrino de una de las comparsas que se viene organizando en ese espacio desde donde se gobierna el país de la forma más seria posible; naturalmente respondí de forma negativa, pues, como lo hago todos los años, pasaré Carnaval en Oruro, no porque allí se divierte uno más que en Río de Janeiro, sino por devoción religiosa a la Virgen del Socavón y porque allí vive una de mis tías, a cuya casa puedo acudir en caso de ser apurado por alguna urgencia úrica, necesidad que es olvidada sistemáticamente por los organizadores del famoso antruejo de mis amigos orureños, donde seguramente figura el presidente del Estado Plurinacional y Folclórico, que nació en Orinoca y que también formó parte como trompetista en una banda famosa, aunque no tanto como la que actualmente preside.

Aclaro que ciertos requisitos que se exigen a los carnavaleros como yo no rigen para los trompetistas de ninguna banda, pues ellos son seres privilegiados. Sin embargo, me inquietó percibir que en parte de los anuncios precarnavaleros en el tétrico palacio insinuaban algunas posibilidades de diversión, baile, guerra con globos de agua y cascarones al estilo chuquisaqueño que podrían presentarse en los días venideros. Macacha me previno que tal posibilidad no podría significar síntomas de frivolidad, pues es conocida la sacrificada jornada diaria que cumple nuestro mandatario, cuyos días laborales comienzan a las 5:00, mientras la mayoría de sus entusiastas colaboradores, que no son ministros ni viceministros, recién se recogen a casa a la misma hora, donde solemos encontrarnos los alegres ciudadanos de Bolivia en pos de un caldito de cardán o un fricasé.

Mi comadritay me advirtió que los aprestos carnavaleros de Evo y sus muchachos serán discretos, tratando de evitar el entusiasmo de su jefe. No vaya a ser que se encuentre una vez más con ‘caras conocidas’, como sucedió hace algún tiempo. Macacha y yo bailaremos con nuestros viejos amigos carnavaleros agrupados en la prestigiosa comparsa Los simpáticos negritos de Poto Poto, desde donde le enviaremos un beso si es que nos encontramos